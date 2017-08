Volgens Italiaanse media is de controle gevraagd door het gerecht van Trapani, in het westen van Sicilië. Dat onderzoekt of een aantal ngo’s de mensensmokkelaars in Libië een handje toesteken, door bijvoorbeeld hun positie door te geven zodat de smokkelaars hun menselijke waar rechtstreeks naar de reddingsschepen kunnen sturen. Ook in de gedragscode is voorzien dat NGO's op geen enkele manier mensensmokkelaars mogen helpen. De Duitse NGO Jugend Rettet zegt dat niemand van de bemanning gearresteerd is, en dat hun schip ook niet in beslag is genomen.