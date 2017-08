Het Britse volk ziet prins Philip vooral als een geestige, wat bizarre man met zijn botte, blunderende, boude uitspraken, vertelt Van Bekhoven. De prins kwam de voorbije vijftig jaar inderdaad meermaals in de pers met opvallende zinsneden.

Zo omschreef hij zijn dochter, prinses Anne, ooit als volgt: "Als het geen winden laat en geen hooi eet, is ze niet geïnteresseerd." Tijdens een bezoek aan aboriginals in Australië vroeg hij of ze nog steeds met speren gooiden. En aan de hoofdredacteur van een krant vroeg hij: "Wat doet u hier?" Toen die hoofdredacteur zei: "U heeft me hier op de receptie uitgenodigd", antwoordde Philip: "U had ook neen kunnen zeggen".

Het schept het beeld van een gevoelloze prins, maar Philip zelf spreekt dat in alle talen tegen. "Hij zegt altijd dat de pers hem niet begrijpt als ze hem citeren om de rare dingen die hij zegt, maar hij zegt dat hij dat vooral doet om de mensen die hem niet kennen op hun gemak te stellen", legt Van Bekhoven uit.

Philips gekke momenten zullen de Britten dus altijd bij blijven, toch is de prins veel meer dan dat, benadrukt Van Bekhoven. "Hij heeft in zijn carrière 250 visites afgelegd en veel meer aan buitenlandse reizen. Hij heeft 5.493 toespraken gehouden en hij heeft echt heel hard gewerkt voor de zowat 800 organisaties en goede doelen waarvoor hij beschermheer was. En hij heeft goed werk gedaan voor bijvoorbeeld minder fortuinlijke Britse jongeren."