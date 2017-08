De Amerikanen benadrukken wel dat er geen toekomst is voor een Noord-Korea met nucleaire wapens die iemand in de regio of de Verenigde Staten bedreigen. "We willen aan de Noord-Koreanen duidelijk maken dat wij niet de bedreiging zijn, maar zij zijn nu wel een bedreiging voor ons", zegt Tillerson die voorts onderlijnt dat hij vooral een dialoog wil. "We willen hen de veiligheid geven die ze zoeken samen met economische welvaart."

De Republikeinse senator Lindsey Graham liet voor de persconferentie nog optekenen dat de Amerikaanse president Donald Trump bereid is om een oorlog met Noord-Korea aan te gaan, maar oorlogstaal wil Tillerson dus niet spreken. "We gaan voorlopig gewoon de druk op het regime verhogen, de andere opties zijn nu eenmaal niet aantrekkelijk."

Later vandaag testen de Verenigde Staten nog een intercontinentale raket - een raket die in principe tot in Noord Korea geraakt. Noord Korea heeft vorige week nog een soortgelijke test gedaan.