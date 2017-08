Deval Laurdine Patrick: bij ons is het een nobele onbekende, maar mogelijk kent ook in Europa iedereen zijn naam tegen 2020. Niemand minder dan de Amerikaanse oud-president Barack Obama wil dat hij over 3 jaar in zijn voetsporen treedt als presidentskandidaat voor de Democraten (en als het even kan als president van de VS).

"Patrick is net als Obama een zwarte man", zegt Soenens in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Hij is geboren in 1956 en heeft een jonge en frisse uitstraling. Het is een burgerrechtenadvocaat met een lange politieke geschiedenis. Zo was hij assistent-minister van Justitie onder president Bill Clinton. Later was hij 8 jaar lang gouverneur van de staat Massachusetts. Vandaag is hij aan de slag bij Bain Capital, een consultancybedrijf dat de Republikein Mitt Romney nog heeft opgericht. Dat is een beetje omstreden."

Volgens Soenens is het niet ongewoon dat de entourage van Obama de naam van Patrick nu al laat vallen. "In de VS is het gebruikelijk om te speculeren en namen te lossen. Hiermee wil Obama de temperatuur van het water meten. Hebben mensen belangstelling voor Patrick? Zijn donoren geïnteresseerd om geld aan zijn campagne te geven? Als je je kandidaat wil stellen voor de presidentsverkiezingen, moet je dat sowieso vroeg genoeg doen om het nodige geld op te halen."