Honolulu verbiedt gebruik van smartphones tijdens oversteken

In Honolulu is een wet goedgekeurd die verbiedt om met je smartphone bezig te zijn terwijl je de straat oversteekt. Volgens Kirk Cadwell, de burgemeester van Honolulu, is de wet dringend nodig om de verkeersveiligheid te bevorderen. De wet treedt in werking op 25 oktober.

