Het meest opvallende ontslag in de korte, maar heftige periode-Scaramucci was dat van Reince Priebus, die als stafchef van het Witte Huis één van de machtigste figuren van de administratie was die een grote invloed heeft op de gang van zaken in het Witte Huis.

In zijn eerste en enige interview had communicatiedirecteur Scaramucci Priebus gelinkt aan de lekken naar de pers en had hij hem zwaar beledigd door hem een "fucking paranoid schizophrenic" te noemen. Toen was duidelijk dat één van hen snel zou gaan en Priebus werd als eerste afgevoerd.