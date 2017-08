Gevaarlijke stof gelekt bij olieraffinaderij Shell in Pernis

Er is opnieuw een incident geweest in de Shell-fabriek in het Nederlandse Pernis, in de buurt van Rotterdam. Daar is gisteravond een gaswolk van fluorwaterstof ontsnapt. De stof kwam vrij bij het spoelen van leidingen. Fluorwaterstof is zelfs in kleine hoeveelheden gevaarlijk. Om te voorkomen dat het gas zich kon verspreiden heeft de brandweer de hele tijd water op het lek gespoten. Afgelopen zaterdag was er nog een brand in hetzelfde bedrijf van Shell.

yt

Gevaarlijke stof gelekt bij olieraffinaderij Shell in Pernis

Er is opnieuw een incident geweest in de Shell-fabriek in het Nederlandse Pernis, in de buurt van Rotterdam. Daar is gisteravond een gaswolk van fluorwaterstof ontsnapt. De stof kwam vrij bij het spoelen van leidingen. Fluorwaterstof is zelfs in kleine hoeveelheden gevaarlijk. Om te voorkomen dat het gas zich kon verspreiden heeft de brandweer de hele tijd water op het lek gespoten. Afgelopen zaterdag was er nog een brand in hetzelfde bedrijf van Shell.