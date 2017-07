Er zijn nog geen namen voor mogelijke vervangers van Scaramucci. "Opmerkelijk is wel dat er een ceremonie was in het Witte Huis waar Sean Spicer (foto onder) is opgemerkt die er blijkbaar erg gelukkig uit zag", zegt Soenens. "Voor hetzelfde geld komt Spicer terug als communicatiedirecteur. Niet meer als gezicht van het Witte Huis, want dat is nu Sarah Huckabee Sanders." Spicer was eerder al communicatiedirecteur ad interim. Hij combineerde dat met zijn job als woordvoerder.

Het Witte Huis is nu dus op zoek naar een vierde communicatiedirecteur in amper zes maanden. "Je had eerst Michael Dubke, daarna Sean Spicer en nu dus Anthony Scaramucci die stopt", zegt Soenens. "Ik denk dat het Witte Huis nu de nodige tijd zal nemen om een nieuwe communicatiedirecteur te kiezen. En ook dat zal de job zijn van Kelly."