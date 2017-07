Volgens VRT-correspondent in de VS Björn Soenens is het geen toeval dat Scaramucci net vandaag vertrekt. "Enkele uren geleden heeft Kelly (zie foto onder) de eed afgelegd als nieuwe stafchef van Trump", zegt hij. "Kelly is een militair, een generaal. Hij is in dienst genomen om de discipline in het Witte Huis te herstellen."

"Toen Scaramucci aantrad, zei hij dat hij een aparte lijn met Trump had en dat hij enkel aan hem rapporteerde. Dat was du jamais vu. In het Witte Huis is de stafchef de baas. Een communicatiedirecteur moet aan hem rapporteren en geen parallelle circuits opzetten."

"Iedereen dacht dat Scaramucci een vlotte communicatieman uit New York was die het goed met de pers zou kunnen vinden. Maar hij heeft het meteen verknoeid door grof en schunnige taal over zijn eigen medewerkers de wereld in te sturen. Als directeur communicatie van het Witte Huis is je dan geen lang leven beschoren."

