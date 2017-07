Hoewel de sancties zijn goedgekeurd door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, moet president Trump ze nog bekrachtigen. Trump, die zijn Russische collega tijdens de recente G20-top in Hamburg nog heeft geprezen, zal dat heel waarschijnlijk met tegenzin doen. "Daar kan Trump niet aan ontsnappen", benadrukt Kerremans.

Het feit dat Poetin de grootschalige uitzetting van Amerikaanse diplomaten en medewerkers heeft aangekondigd voordat Trump zijn handtekening heeft gezet, is vooral een duidelijk signaal naar het Congres. Het is manier om duidelijk te maken dat hij heel ontevreden is met de goedkeuring van die sancties.

Een tegenreactie vanuit het Witte Huis is volgens Kerremans niet uitgesloten. "Die beslissing ligt wellicht in handen van president Trump", aldus Kerremans, "maar de vraag is of hij er veel belang bij heeft om de zaak verder op de spits te drijven".

Vice-President Mike Pence, die op dit moment op rondreis is door Estland, Georgië en Montenegro, heeft alvast twee duidelijke boodschappen voor de Russen. Ten eerste benadrukte Pence dat de VS een harde politiek zal blijven voeren ten aanzien van de Oekraïense kwestie. Ten tweede beklemtoonde hij dat de NAVO-solidariteit voor de VS belangrijk blijft.

Binnen de Trump-administratie is er dus een duidelijke strekking die de toenemende spanningen tussen Rusland en de VS als onvermijdelijk ziet. Zij beseffen dat het omwille van de botsende internationale belangen bijzonder moeilijk is om de spanningen tussen beide landen te milderen. En dat is ook de visie van Poetin, besluit Kerremans. Hij wil de status van Rusland als wereldmacht hersteld zien en beschouwt de VS als belangrijkste hinderpaal om dat te bereiken.