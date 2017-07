De invasie die begin 2003 de dictatuur van Saddam Hoessein omver gooide, was van in het begin al erg omstreden. Dat werd nog erger toen bleek dat er in Irak geen biologische of chemische wapens werden gevonden; nochtans de directe aanleiding voor de oorlog.

Niet dat die wapens er nooit geweest zijn, want Saddam had die in de jaren 80 gebruikt tegen de Koerden en tegen Iran. Wel waren de massavernietigingswapens blijkbaar grotendeels ontmanteld tijdens een controleprogramma van de Verenigde Naties in de jaren 90.

De inval in Irak verloor dus alle rechtvaardiging en bleek bovendien de stabiliteit van de regio te ondergraven. Volgens sommige analisten is de opgang van terreurgroepen zoals IS het gevolg van die inval.