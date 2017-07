Een decennium geleden wierp Chavez zich nog op als het linkse antwoord tegen "de hegemonie en neokolonialistische Verenigde Staten" onder George W. Bush. Dat verschafte hem wat sympathie in linkse kringen, vooral omdat links in Latijns-Amerika ook aan de macht was in Cuba, Nicaragua en Ecuador, maar ook in grote landen zoals in Argentinië, Brazilië en Chili.

Tegen het charisma van Barack Obama kon Chavez echter niet op en intussen vielen de bondgenoten weg in vrijwel alle landen in de regio. Enkel met Cuba, Ecuador en het Nicaragua van de sandinisten is er nog een ideologische band. Dat zijn landen die eerder rekenden op steun van Venezuela, maar er zelf nauwelijks kunnen geven.

De Verenigde Staten van Trump hebben opnieuw sancties afgekondigd, niet tegen Venezuela, maar tegen toplui van het Maduro-regime. Toch keren ook de meeste Latijns-Amerikaanse landen zich nu tegen de pogingen van Maduro om de grondwet naar zijn hand te zetten.

Internationaal lijkt het Venezuela van Maduro dus geïsoleerd, ook ideologisch is hij door de totale economische chaos geen voorbeeld meer. De kansen om in eigen land een verzoening tot stand te brengen en een meer pragmatische koers te varen, lijken verkeken. Wat de toekomst brengt, is dan ook erg onduidelijk, maar leuk gaat het wellicht niet zijn.