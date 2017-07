"Zomergasten" (VPRO) is sowieso een bekend tv-programma in Nederland maar met de geapprecieerde en empatische Van der Laan als gast keken er toch meer mensen. De burgemeester van Amsterdam was zelfs voer voor Belgische kranten toen hij in januari naar alle inwoners van Amsterdam een brief had gestuurd. Van der Laan liet toen weten dat hij longkanker heeft die uitgezaaid is. "Mijn werk als burgemeester wil ik blijven doen, in overleg met de gemeenteraad en het college, op een manier die recht doet aan de stad en aan het ambt. Ik blijf graag nog een poosje uw burgemeester. Wel zullen uiteraard de komende tijd bepaalde taken en openbare optredens worden overgenomen", stelde de burgemeester.

In de uitzending van "Zomergasten" wilde Van der Laan niet te veel focussen op zijn ziekte maar eerder op Amsterdam en mooie momenten aan de hand van beeldfragmenten die een bepaalde indruk nalieten. "Je hebt mensen die heel goed en graag over de dood praten en je hebt mensen die dat niet doen. Ik hoor zeker bij de laatsten", zei Van der Laan daarover.

Toch werd het een bij wijlen emotioneel gesprek tussen de burgemeester en presentatrice Janine Abbring. "De informele setting (van het programma, red.) heeft stand gehouden en bij beiden (Van der Laan en Abbring, red.) tot stille tranen geleid tijdens een inhoudelijk en fair gesprek", vat HP/De Tijd samen. Voor een keer werd "Zomergasten" ook uitgezonden op schermen op verschillende plaatsen in Amsterdam, onder meer in bioscoopzalen en in het Scheepvaartmuseum, Het Ketelhuis en De Balie.