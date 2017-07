Doden bij rellen tijdens verkiezingen in Venezuela

In Venezuela is er opnieuw veel geweld geweest bij de omstreden verkiezingen. Er is sprake van 10 tot 15 doden. Volgens de regering zijn meer dan 8 miljoen mensen gaan stemmen, dat is 40% van de bevolking. De oppositie noemt de verkiezing een machtsgreep van president Maduro en had opgeroepen tot een boycot.

Doden bij rellen tijdens verkiezingen in Venezuela

