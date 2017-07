"Mondial Air Ballons" is een tweejaarlijkse samenkomst van liefhebbers van de ballonvaart. Het vorige record dateert van twee jaar geleden op hetzelfde evenement. De ballonvaarders hadden deze keer af te rekenen met wisselvallig weer met veel wind, maar na 2 mislukte pogingen lukte het toch om met 456 ballonnen op te stijgen. Het duurde 45 minuten voor iedereen in de lucht was.

Er was één klein incident, waarbij een Britse ballonvaarder tegen een elektriciteitslijn botste. Zijn ballon raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Er waren 45 nationaliteiten onder de ballonvaarders en honderdduizenden toeschouwers kwamen de ballonnen bewonderen.