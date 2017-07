THAAD staat voor "Terminal High Altitude Area Defense". De nieuwe test komt er twee dagen nadat Noord Korea een lange afstandsraket had gelanceerd. Het Noord-Koreaanse regime claimt dat het de VS kan treffen met zijn raketten.

Het Amerikaanse THAAD-systeem wordt momenteel ook opgesteld in Zuid-Korea. Dat leidt dan weer tot felle kritiek van China en Rusland. En ook in Zuid-Korea zelf is er tegenstand.