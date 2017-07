De klager, Brian Davison, was naar de rechtbank gestapt omdat hij tijdelijk geblokkeerd was op Facebook door lokale politica Phyllis Randall. Davison had een kritische commentaar achtergelaten op de pagina over de schoolraad die zij voorzit. In de post beschuldigde hij de raad van corruptie. Randall haalde het bericht weg en blokkeerde Davison.

Voor de man was dat voldoende aanleiding om naar de rechter te stappen. Die gaf hem gelijk. De politica heeft volgens hem gehandeld in strijd met het "first amendment", de regels rond vrijheid van meningsuiting. Randall had geargumenteerd dat het ging om haar privéfacebookpagina, die ze zelf onderhoudt zonder gebruik van publieke middelen, en dat de blokkering amper 12 uur duurde. Maar dat kon de rechter niet overtuigen.

Overigens zegt de rechter niet dat alles toegelaten is op sociale media van politici. Die hebben wel degelijk het recht om in bepaalde gevallen discussies te modereren en berichten weg te halen, zo luidt het.

Voor de lokale politica zijn er geen grote gevolgen. Een straf of boete krijgt ze niet. Maar de uitspraak op zich is wel opmerkelijk en kan andere zaken beïnvloeden. Zo is er een heel gelijkaardige zaak aangespannen tegen Donald Trump, omdat die geregeld kritische commentatoren bant van zijn Twitterpagina.