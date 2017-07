Explosie drijft motorbrigade uit elkaar in Venezuela

In de straten van Caracas in Venezuela is een aanslag gepleegd op een motorbrigade van de politie. Een agent vatte vuur maar kon snel gered worden.

