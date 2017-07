Grote militaire parade ter ere van 90e verjaardag Volksbevrijdingsleger

President Xi Jinping was al vroeg op de been om de duizenden soldaten en het militaire materieel te keuren in Zhurire, een militaire trainingsbasis op 400 kilometer van Peking. De parade en de viering werden geheimgehouden. Het was voor het eerst dat een jubileum van het leger op zo'n manier werd gevierd.

