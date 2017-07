5.000 mensen op Pride Walk in Amsterdam

In Amsterdam hebben 5.000 mensen meegelopen in de protestmars Pride Walk. Die was bedoeld om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

