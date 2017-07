De brug is 494 meter lang en leidt de mensen deels op 85 meter hoogte over een afgrond. De brug is vandaag feestelijk geopend. Ze is volgens de toeristische dienst van Zermatt de langste hangbrug ter wereld. In Reutte in Oostenrijks Tirol hangt een brug die wel met 110 meter hoog is, maar "slechts" 405 meter lang is. Het bedrijf Swissrope heeft een speciaal trillingssysteem ingebouwd, zodat de brug nauwelijks kan schommelen. De draagkabels wegen acht ton.

De nieuwe brug complementeert een tweedaagse wandeltocht tussen Grächen en Zermatt in de schaduw van de Matterhorn (4.478 meter). Ze vervangt een vroegere versie, die in 2010 na enkele maanden uit veiligheidsoverwegingen moest worden gesloten. Steenslag had de brug beschadigd. Sindsdien moesten wandelaars 500 meter afdalen in het dal en aan de andere kant terug naar boven. De nieuwe brug is naar verluidt veel dieper verankerd.