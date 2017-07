Man opgepakt bij antiterreuractie in Sydney

In Sydney, in Australië, zou één of meerdere aanslagen zijn verijdeld. Australische media hebben het over een bomaanslag op één of meerdere vliegtuigen. De politie hield een antiterreuractie en viel tegelijkertijd binnen in vier verschillende huizen. Daarbij werd één man opgepakt.

