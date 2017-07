De 26-jarige, een uitgeprocedeerde asielzoeker uit de Verenigde Arabische Emiraten, was bij de veiligheidsdiensten bekend als "moslim maar niet als jihadist". Er was nog geen inschatting dat de man een onmiddellijk gevaar betekende. Hij gold als een "verdacht iemand" te wijten aan "elementen die op een religieuze radicalisering wezen".

In dit stadium van het onderzoek zijn er "aanwijzingen omtrent religieuze beweegredenen en islamistische motieven", maar de man was ook "psychisch labiel". De politie weet niet wat uiteindelijk de doorslag voor de aanval heeft gegeven.

Er zijn geen aanwijzingen van een netwerk. Daaromtrent is meer onderzoek nodig. Ook dient uitgezocht te worden of de veiligheidsdiensten alle aanwijzingen wel op de aangemeten manier hebben nagegaan.

De verdachte stak gisteren willekeurig met een keukenmes om zich heen in een supermarkt in Hamburg. Een 50-jarige man kwam om het leven, zeven mensen raakten gewond. Die gewonden zijn buiten levensgevaar, maar sommigen verkeren nog in kritieke toestand. De wethouder riep ook de bevolking op haat de kop in te drukken en zich na de bloedige aanval niet tot angst te laten verleiden.