Raketten van het vrijdag gelanceerde type Hwasong-14 zouden ook de Verenigde Staten kunnen bereiken, wat de spanningen tussen Noord-Korea en de VS niet ten goede komt. Enkele Amerikaanse experts berekenden dat de intercontinentale raketten van Noord-Korea intussen bij een geslaagde lancering tot in de buurt van New York kunnen geraken. Denver en Chicago liggen al binnen bereik.

Zuid-Koreaanse en Amerikaanse troepen hebben samen militaire oefeningen uitgevoerd, als reactie op de nieuwe raketlancering vanuit Noord-Korea. Er zijn enkele raketten afgevuurd in de zee voor de oostkust van Zuid-Korea, laat het Amerikaanse ministerie van Defensie weten. China heeft de rakettest veroordeeld, maar roept "alle betrokken partijen" op om zich op de vlakte te houden.