Air France geeft met deze beslissing "de prioriteit aan de veiligheid van onze klanten en personeel", luidt een persbericht.

Buurland Colombia heeft intussen bij monde van president Juan Manuel Santos al laten weten dat ze de uitslag van de stembusgang morgen hoe dan ook niet zullen erkennen.

Bovendien maakte de directeur van de migratie-administratie bekend dat het land aan 200.000 Venezolanen een speciaal verblijfstatus wil geven. Het is al maanden onrustig in de grensstreek tussen beide landen. Heel wat Venezolanen, naar schatting 25.000 per dag, trekken de grens over naar de zuiderburen om levensmiddelen in te slaan. Die zijn door de torenhoge inflatie bijna onbetaalbaar geworden in olierijke land.

Hoewel er een protest- en samenscholingsverbod is ingesteld door de regering van Maduro is de oppositie niet zinnens om zich de mond te laten snoeren. Zij hebben opgeroepen om morgen massaal de straat op te trekken. "Dat de mensen die waarde hechten aan de democratie morgen de straat optrekken op alle belangrijke verkeersaders van het land", zegt Henrique Caprilles, een van de belangrijkste oppositieleiders in de socialistische staat tijdens een persconferentie gisteren (plaatselijke tijd).

Het reisadvies van Buitenlandse Zaken is al meer dan een week niet gewijzigd. Niet-essentiële reizen naar Venezuela worden voor Belgen afgeraden.