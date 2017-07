President Emmanuel Macron zei deze week dat hij aan die situatie een einde wil maken. "Vóór het eind van het jaar slaapt niemand meer op straat of in bossen. Overal komt noodopvang", aldus Macron. Maar de praktijk is hardnekkig. Aan de oostkant van Parijs wonen Roma in krottenwijken die zijn gebouwd in de bossen. In vijf jaar tijd zijn die kampen 62 keer afgebroken door de politie. De bewoners werden steeds weggejaagd. En daarna bouwden ze een paar honderd meter verderop elke keer een nieuw kamp: al 62 keer.

In een park in Parijs, waar de afgelopen jaren al vaak kampen werden ontruimd, lopen nu weer zo’n 100 Afrikaanse mannen. Ze wassen er hun kleren bij een fontein en slapen in de grasperken.

Parijs heeft te weinig structurele opvang. En de toestroom blijft. "Er komen per dag nu zo’n 80 tot soms wel 200 nieuwe migranten in Parijs aan", laat de prefectuur weten. Volgens hulporganisaties en ook burgemeester Anne Hidalgo is de situatie onhoudbaar. Maar plannen voor een concrete en structurele oplossing zijn er nog niet.