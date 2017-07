Heel wat traditionele knelpunten in Europa krijgen vandaag véél verkeer te slikken. "Het is momenteel aanschuiven in Frankrijk, tussen Lyon en Orange op de A7. Daar moet je al twee uur wachten. Op de A10 tussen Parijs en Bordeaux verlies je 40 minuten. In Zwitserland is de Gotthardtunnel een knelpunt met anderhalfuur file richting Italië. Wie richting zuiden wil reizen, kan best vandaag na de middag vertrekken. Dan kom je op de knelpunten aan als de files daar al aan het oplossen zijn", geeft Junes als raad mee.