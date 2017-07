De eerste troepen zijn Rio vanmiddag in colonne binnen gereden. Minister van Defensie Raul Jungmann waarschuwt dat Brazilië alleen het criminaliteitsprobleem niet kan oplossen. Brazilië wil daarvoor samenwerken met de buurlanden.

Zowat een jaar na de Olympische Spelen is de criminaliteit in Rio andermaal toegenomen. Elke dag vallen er gemiddeld drie doden door verdwaalde kogels in de stad van 6,5 miljoen inwoners. Sinds begin dit jaar zijn in Rio ook al 90 politieagenten doodgeschoten.

Het onveiligheidsgevoel in Rio is groot. Er is het geweld tussen gewapende bendes, drugstrafikanten en ordediensten, en daarbij komt nu dat politieagenten ondermaats en vaak te laat worden uitbetaald.