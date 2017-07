Trump klinkt bitter na zijn politieke nederlaag in de Senaat, waar een nipte meerderheid zijn afgezwakte plan om Obamacare af te schaffen heeft verworpen. "Ze hadden gisteravond de nieuwe gezondheidszorg moeten goedkeuren, maar je kan niet alles tegelijk krijgen. Jongens toch."

Zijn toespraak in Long Island ging eigenlijk over de aanpak van bendegeweld, maar Trump kon het niet nalaten na te trappen naar de politieke klasse in Washington, die hij ook al tijdens zijn kiescampagne smalend "the swamp" (het moeras, nvdr.) noemde. "Ze hebben daaraan al zeven jaar gewerkt. Kunnen jullie dat geloven? Een moeras is het. Maar we zullen het wel voor mekaar krijgen."

Ondanks zijn politieke nederlaag in de Senaat laat Trump de armen niet zakken. "Zoals ik al van het begin af aan heb gezegd. Laat Obamacare imploderen en begin er dan aan. Ik heb gelijk gekregen. Laat Obamacare imploderen!"

De Amerikaanse president lijkt er nu van uit te gaan dat de gezondheidswet van zijn voorganger uiteindelijk onwerkbaar zal blijken, waarop hij dan met zijn eigen plan weer naar voor zal treden. Hoe dat echter concreet in zijn werk moet gaan, blijft voorlopig koffiedik kijken. Maar wilde Trump tijdens zijn toespraak vandaag in de eerste plaats uiting geven aan zijn teleurstelling.