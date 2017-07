"Onze mooie jongen is er niet meer. We zijn zo trots op je, Charlie", citeert de Daily Mail zijn moeder.

Chris Gard en Connie Yates wilden dat Charlie in de VS een dure maar experimentele behandeling zou ondergaan, tegen het advies van de dokters in van het Londense ziekenhuis waar hij werd verzorgd. Die voerden aan dat de behandeling de baby alleen maar nog meer zou laten lijden.

In Londen moest baby Charlie kunstmatig worden beademd. Hij kon ook niet zien, horen of slikken. Omdat de behandelende artsen zich verzetten tegen het transport van de baby, hadden de ouders een gerechtelijke procedure ingespannen. Die begon in maart, maar begin deze week gaven de ouders hun juridisch verzet op.

Alle Britse rechtbanken, tot en met het Supreme Court, hadden het standpunt van de eerste rechter gevolgd. Die stelde dat het kind waardig moet kunnen sterven en dat de artsen het recht hebben om de beademingsapparatuur stil te leggen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich eind juni onbevoegd verklaard.

De zaak trok wereldwijd aandacht toen de Amerikaanse president Donald Trump twitterde dat hij met plezier baby Charlie wilde helpen. Paus Franciscus had de ouders opgeroepen al het mogelijke te doen om hun kind te laten behandelen.