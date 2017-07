Eén dodelijk slachtoffer na steekpartij in supermarkt in Hamburg

In een supermarkt in Hamburg, in Duitsland, heeft een steekpartij plaatsgevonden. Een man heeft één iemand doodgestoken en vier mensen verwond met een mes. Na een klopjacht van een half uur kon de politie de dader vatten.

