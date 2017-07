De Democraten hielden zich vannacht in om niet op de tafels te dansen en McCain op handen te dragen. Maar buiten het Capitool werd McCain gevierd door de honderden betogers die hun stemmen hadden hees geschreeuwd. Toch mag de beslissing van McCain geen grote verassing zijn.

McCain wordt immers een RINO genoemd, een Republican In Name Only. Een scheldwoord of een geuzennaam? Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Een Republikein die net zo goed een Democraat had kunnen zijn. Of een onafhankelijke.

Zo erkent hij dat de klimaatopwarming wel degelijk een bedreiging vormt. Hij was ook één van de architecten van de immigratiehervormingswet, samen met Democratisch senator Ted Kennedy, zijn compagnon de route. De wet raakte nooit gestemd. Maar als gewezen militair en buitenlandspecialist staat hij ook bekend als een van de haviken die vaak voor hard Amerikaans militair optreden pleit.

John McCain is vooral één van de laatste Amerikaanse politici die niet vanuit de partijpolitieke loopgraven aan politiek doet, maar kiest voor een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven. Op die manier motiveerde hij ook zijn tegenstem vannacht : “Het grote probleem van Obamacare was dat het door de Democraten door het parlement is gejaagd zonder de Republikeinen. Die vergissing mogen we niet nog eens maken. Het is aan beide partijen om samen terug hun huiswerk te doen.”