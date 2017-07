Het geweld in Kasaï begon zowat een jaar geleden, nadat een traditionele leider was gedood bij geweld tussen het Congolese leger en lokale milities. De man was in opstand gekomen tegen het centrale gezag in Kinshasa.

Het geweld is sindsdien geëscaleerd en heeft naar schatting al meer dan 3.000 mensenlevens geëist. In totaal 1,4 miljoen burgers zijn ontheemd. In een verslag meldt Unicef dat het nu al in 9 van de 26 Congolese provincies onrustig is. Er is sprake van rekrutering van kindsoldaten, vrijgelaten kindsoldaten die dringend nood hebben aan psychologische begeleiding, 2.734 ondervoede kinderen en 400.000 kinderen die risico op ondervoeding lopen, doelgerichte aanvallen op 404 scholen waardoor meer dan 150.000 geen les meer krijgen, en kinderen die niet langer toegang hebben tot essentiële medische bijstand (o.m. inentingen, nvdr.).

"Deze crisis heeft verwoestende gevolgen voor kinderen", waarschuwt Tajudeen Oyewale van Unicef. "In Kasaï is de toekomst van een hele generatie kinderen in gevaar."

De Verenigde Naties hebben eerder deze week drie experts aangesteld die een internationaal team moeten gaan leiden dat de oorlogsmisdaden in Kasaï zal onderzoeken. Ook het Congolese leger zou hier niet vrijuit gaan, hoewel Kinshasa dat ontkent.