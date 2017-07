Vanaf 1 september mogen er nog maar 455 mensen werken op de ambassade in Moskou, zo heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aangekondigd. Dat is hetzelfde aantal als in de Russische ambassade in Washington. Voorts mogen een opslagplaats en een residentie aan de rand van de stad niet meer gebruikt worden door de ambassade.

"De aanname van de nieuwe wet (over de sancties red.) toont overduidelijk dat de relaties met Rusland gijzelaar zijn geworden van het binnenlandse politieke gevecht binnen de Verenigde Staten", staat in het persbericht van het Russische ministerie. Er is ook sprake van "russofobie" en "een koers naar een open confrontatie met ons land".

De nieuwe sancties van de VS komen er naar aanleiding van de vermoedelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de inmenging in het conflict in Oekraïne. Ze leggen strenge fiscale restricties op aan Rusland, Iran en Noord-Korea. In de wettekst staat ook dat de president de geldende sancties tegen Rusland niet zal kunnen afzwakken of afschaffen zonder de expliciete goedkeuring van het Congres.

De wettekst werd met een overweldigende meerderheid goedgekeurd in het Congres. President Trump moet de wet wel nog ondertekenen en hijzelf is een tegenstander van nieuwe sancties.