Namdari was in de voorbije weken op vakantie in Zwitserland. Op Instagram postte ze onder meer een foto bij het VN-gebouw in Genève. Op die foto draagt ze de chador, een traditioneel gewaad dat buiten het gezicht het hele lichaam bedekt.

Dat is het beeld dat de Iraniërs kennen van Namdari, een actrice en een presentatrice op de staatstelevisie. In een filmpje van de vakantie dat is opgedoken op sociale media is een ander beeld te zien: Namdari in een park, zonder hoofddoek en met een biertje in de hand. Of dat alcoholisch of alcoholvrij bier is, is niet duidelijk.

Alcohol is verboden in Iran en vrouwen moeten er in het openbaar verplicht een hoofddoek dragen.