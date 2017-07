De premier van Pakistan Nawaz Sharif heeft zijn ontslag ingediend nadat het Pakistaanse hooggerechtshof had bekendgemaakt dat hij niet langer geschikt was om aan te blijven. De uitspraak van het hooggerechtshof komt er na onderzoek van de financiën van de familie Sharif. Dat toonde aan dat de Sharifs eigenaar waren van peperdure appartementen in de Britse hoofdstad en dat die zouden betaald zijn met geld van offshore-rekeningen. De geldtransfer via spookvennootschappen in de Britse Maagdeneilanden kwam aan het licht in de Panama Papers.

De documenten die de familie van de premier bij de rechtbank indiende, moesten aantonen dat dochter Maryam Sharif niet de eigenaar, maar de beheerder was van het luxevastgoed. Het lettertype dat gebruikt werd, was echter nog niet beschikbaar in het jaar dat op de documenten vermeld staat. Daarom werd er vermoed dat de documenten niet authentiek waren.

De premier wordt niet alleen afgezet, maar ook aangeklaagd in de rechtbank. Het vonnis moet binnen de zes maanden uitgesproken zijn. Sharif zelf ontkent de aantijgingen en spreekt van een samenzwering.

Er is nog nooit een premier van Pakistan geweest die zijn ambtstermijn tot een goed einde heeft kunnen brengen. Elke voorganger van Sharif werd ofwel afgezet door het leger of, zoals nu, het hooggerechtshof, ofwel door zijn eigen partij aan de kant geschoven, ofwel om het leven gebracht. Sharifs derde ambtstermijn was begonnen in 2013. In de jaren 90 had hij twee aparte ambtstermijnen.

De partij van Sharif, de Moslimliga, zal nu een opvolger aanstellen die - als alles normaal verloopt - aanblijft tot de verkiezingen van 2018. Volgens politieke analysten gaat het land nu een periode van instabiliteit tegemoet.