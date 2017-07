Of de Republikeinen nu hun pogingen om Obamacare af te schaffen daadwerkelijk gaan stoppen, is nog niet zeker. "De kans is vrij groot", zegt Kerremans. "In theorie kan het voorstel (of een ander voorstel) op elk moment terug worden opgevist, maar welke prominente Republikeinse politicus gaat nu op korte termijn nog zijn handen in het vuur steken voor dit verhaal? De kans is bijzonder klein."

Hij denkt dat de Republikeinen nu de aandacht gaan verschuiven naar de belastinghervorming, in de hoop daar wel een succes te halen. "We hebben het al vaak gezegd, maar dit lijkt toch wel helemaal het einde te zijn", is ook de inschatting van VS-correspondent Björn Soenens.