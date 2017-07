Leider Republikeinen: "Het Amerikaanse volk lijdt en heeft steun nodig"

De Republikeinen zijn er in de Amerikaanse Senaat niet in geslaagd om Obamacare, de zorgverzekering die president Barack Obama had ingevoerd, af te schaffen. De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.

