Sinds de coup probeert Erdogan zijn politieke tegenstanders zoveel mogelijk het zwijgen op te leggen. Het voorbije jaar zijn er 145.000 ambtenaren ontslagen. 47.000 mensen zitten op dit moment in voorhechtenis, onder wie 165 journalisten. "Turkije is het land waar het grootste aantal journalisten worden gevangen gehouden. Er wordt wel eens gegrapt dat het opleidingsniveau in de gevangenissen in Turkije hoger ligt, dan algemeen in het land."

Daarbovenop werden het voorbije jaar ook 160 mediabedrijven gesloten, waardoor er nog amper een vorm van enige oppositiepers is. Naast Cumhuriyet zijn er slechts twee andere kranten die berichten over dit proces. "De andere media hebben te veel schrik dat hetzelfde lot hen zal tarten."

Sympathisanten van Cumhuriyet hopen dus dat de andere landen het zwijgen zullen doorbreken, zodat zij hun regeringsleiders zich ervan bewust kunnen maken om Turkije een halt toe te roepen. Maar ook daar is er een probleem: "Het grootste mediaproces in Turkije van de voorbije decennia speelt zich af in het grootste gerechtsgebouw ter wereld, volgens Erdogan. Daarom wordt het ook gehouden in een zaaltje waar amper zeventig man binnen kan. Elk uur voor het begin van de zitting wordt er aan de deur gevochten, geduwd, geroepen en gehuild om binnen te geraken."

Dit proces neemt volgens Rossaert niet enkel de maat van de persvrijheid in Turkije, maar ook van het gerecht. "Als de rechter in dit proces het oordeel velt dat deze mensen echt terreur in de hand werken, dan is het duidelijk dat ook het gerecht in handen is van de regering en met andere woorden niet meer bestaat."