Deel van kermisattractie breekt af in VS, 1 dode en meerdere gewonden

In Columbus, Ohio, is de jaarlijkse Ohio State Fair na een ernstig ongeluk stilgelegd. Bij een ritje in de kermisattractie Fire Ball vielen meerdere mensen in volle vaart uit de attractie. Daarbij kwam een 18-jarige man om het leven. Er vielen ook verschillende gewonden.

