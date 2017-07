Nu werden zwarte Amerikanen al tijdens de Burgeroorlog ingezet, zowel door het noordelijke en zelfs bij het zuidelijke leger, maar dan wel in aparte eenheden. Dat was ook het geval tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog tot Truman daar dus een einde aan maakte.

Vrouwen vochten en sneuvelden -weliswaar vermomd als man- al in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1776-1783). Vanaf de Eerste Wereldoorlog werden ze in het leger ingelijfd, maar dan enkel als verpleegkundigen en kantoorbanen. Pas in 1972 werden vrouwen toegelaten in alle andere geledingen van het leger, ook in gevechtseenheden. Jessica Lynch werd bekend nadat ze enkele dagen krijgsgevangen was geweest in Irak (foto in tekst), al was er controverse rond de omstandigheden waarin.

Holebi's zijn slechts recent welkom in militaire rangen. Een uitdrukkelijk verbod werd in de jaren 90 omzeild door de "Don't ask, don't tell"-wet van president Bill Clinton, waardoor de kwestie onder de mat werd geveegd zonder een echte toelating. In 2010 ondertekende president Obama een wet waardoor homoseksuelen en lesbiennes wel toegelaten werden in het leger. Vorig jaar maakte Obama dus ook de weg vrij voor transgenders die in dienst willen.