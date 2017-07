Nochtans had Trump tijdens de kiescampagne zowel in toespraken als in tweets zijn steun beloofd aan holebi's en transgenders. "I will fight for you", had hij die gemeenschappen in een tweet van juni van vorig jaar beloofd.

Kort na zijn aantreden had de nieuwe regering in februari een maatregel van de vorige president Barack Obama dat transgenders in openbare scholen de toiletten volgens hun genderindentiteit mochten gebruiken, opnieuw verboden. Scholen die dat niet deden, riskeerden volgens Obama subsidies te verliezen. De maatregel was echter erg omstreden en 13 deelstaten hadden er rechtszaken tegen aangespannen.

Vorig jaar had Obama ook beslist dat transgenders openlijk in het leger konden dienen zonder discrimatie. Zijn regering had toen een deadline van één jaar -tot nu dus- gesteld voor alle takken van het leger om transgenderrekruten toe te laten. Net een jaar later zou dat dus opnieuw afgevoerd worden.