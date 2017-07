Albert Kroon van de Nederlandse attractieproducent KMG, die de Fire Ball heeft gemaakt, zegt geschokt te zijn door de beelden. Hij weet nog niet wat er precies is gebeurd, dat wordt volop onderzocht. De attractie staat ook in Nederland, zeker twee of drie volgens Kroon. Hij is nu onder meer te vinden op de kermis in Tilburg onder de naam 'Chaos'. De eigenaar is erg geschrokken van het nieuws uit Ohio. De attractie in Tilburg blijft dicht tot bekend is wat er mis is gegaan.