De premier hield het echter bij een kleinere zet. Zo worden minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman en zijn collega van Infrastructuur Anna Johansson ontslagen. Minister van Defensie Peter Hultqvist die ook onder vuur lag, blijft op post.

De rechtse oppositie had met een motie van wantrouwen gedreigd tegen de drie ministers. Of met de herschikking het vertrouwen nu terugkeert, moet nog blijken.

De ministers waren in opspraak gekomen nadat bleek dat de IT-afdeling van het Zweedse transportagentschap was uitbesteed aan de Amerikaanse gigant IBM en dat ondanks een negatief advies van de Zweedse inlichtingendiensten. IBM had het werk laten uitvoeren door IT-specialisten uit Roemenië en Tsjechië die geen goedkeuring van de Zweedse veiligheid hadden gekregen.

Op die manier zou informatie over de bewegingen van Zweedse militaire voertuigen en van mensen die om één of andere reden door de overheid worden beschermd, in handen zijn gekomen van buitenlandse mogendheden. Zweden is lid van de Europese Unie, maar niet van de NAVO en vertrouwt voor zijn veiligheid op eigen kracht. Het is de grootste economie van Scandinavië.