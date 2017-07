The Guardian pakt niet toevallig vandaag uit met het overzicht. Het is namelijk exact 50 jaar geleden dat de Sexual Offenses Act werd goedgekeurd. Die haalde seks tussen mannen uit de strafwet in Engeland en Wales. Een voorloper was Groot-Brittannië daarmee zeker niet, want bijvoorbeeld in ons land, Frankrijk en Nederland was homoseksualiteit al sinds de 19e eeuw niet strafbaar (al was het wel een maatschappelijk taboe).

Intussen is er veel veranderd in Groot-Brittannië, waar sinds enkele jaren ook het homohuwelijk is ingevoerd. Maar elders in de wereld blijft de situatie voor holebi's dramatisch. Zo zijn er nog steeds 72 landen waar homeseksualiteit strafbaar is, gaande van boetes over celstraffen tot de doodstraf. Het gaat vooral om landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. De situatie is het best in West-Europa, Australië en Noord- en Zuid-Amerika.