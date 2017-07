De oppositie had opgeroepen om het werk neer te leggen. Volgende zondag mogen de Venezolanen naar de stembus om een grondwetgevende vergadering te verkiezen. Die vergadering moet een nieuwe grondwet opstellen.

Maar volgens de oppositie verlopen de verkiezingen niet eerlijk en hebben ze enkel de bedoeling de macht van president Maduro uit te breiden. Zo krijgen regio's waar Maduro sterk staat meer gewicht in het totale stemmenaantal. De oppositie heeft tot de staking opgeroepen, omdat "de democratie in gevaar is".

De staking verloopt erg woelig. In verschillende steden kwam het tot een confrontatie tussen politie en betogers. Betogers gooiden onder meer molotovcocktails naar de politie, die antwoordde met traangas.

In de hoofdstad Caracas is een zestienjarige jongen doodgeschoten tijdens de betoging, in Medira kwam een dertigjarige man om het leven.

Sinds het begin van de protesten, zo'n 4 maanden geleden, zijn in het totaal al 100 slachtoffers gevallen. Verschillende Amerikaanse landen, waaronder de VS en Brazilië, roepen Maduro op om de verkiezingen uit te stellen.