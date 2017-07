Vlaming Joeri Nicolaas, die met zijn familie een vakantiehuisje gehuurd had, heeft door de evacuatie al enkele nachten niet meer in dat huisje kunnen slapen. "Rond 2 uur ’s nachts heeft mijn schoonmoeder ons gewekt", vertelt hij aan VRT-journalist Stijn Vercruysse.

"Er waren toeterende wagens die aan het rondrijden waren op het domein. Het was snel duidelijk dat er iets aan de hand was. We zijn buitengegaan en de buurman zei ook dat we moesten evacueren. We zijn in de auto gesprongen met de kinderen en we zijn beginnen rijden."

De eerste nacht heeft het gezin doorgebracht in een zaal van de gemeente. Daarna konden ze terecht bij een gastgezin dat spontaan een plaats heeft aangeboden. Normaal vertrekken ze maandag naar huis. "Maar ik weet het niet goed. We weten niet of en wanneer het huis weer wordt vrijgegeven, of we nog iets gaan terugvinden."

(Lees verder onder de foto)