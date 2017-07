De Marokkaanse koning Mohammed V stuurde een brief aan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, om de "onaanvaardbare" politiek van Israël in Jeruzalem aan te klagen. "We stellen met spijt vast dat elke keer dat er zich een mogelijkheid voordoet voor de herlancering van het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël, die laatste gebeurtenissen en spanningen uitlokt om ze te doen falen."

De 53-jarige vorst roept in zijn brief het VN-hoofd op om "dringend in te grijpen bij de Israëlische autoriteiten om hen de juridische en historische status van Jeruzalem te doen respecteren".

Guterres roept Palestijnen en Israeli's op hun gezond verstand te gebruiken.