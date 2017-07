Hevige bosbranden in Zuid-Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk, zijn nu al meer dan 12.000 mensen, onder wie ook zo'n 3.000 kampeerders, geëvacueerd voor de oprukkende bosbranden. Vooral in de Var, rond Bormes-les-Mimosas is de situatie ernstig.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

