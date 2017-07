"Er zijn opmerkelijk minder vluchtelingen vandaag dan vorige week", zegt Patrick. Even later wordt duidelijk waarom: afgelopen maandag heeft de politie het kamp deels schoongeveegd, vernield zeg maar. Daarbij zijn migranten meegenomen naar verschillende "Centres d'Acceuil et d'Orientation" in de wijde omgeving. Hoeveel? Volgens de lokale pers een 90-tal, maar volgens verschillende migranten waren het er veel meer: misschien wel 200.

Volgens Patrick blijven de meesten daar niet lang omdat ze ook daar aan hun lot worden overgelaten. "Over enkele dagen zullen ze hier weer opdagen."

"We verschuilen ons zoveel mogelijk in het struikgewas uit angst voor de politie", vertelt Shwan, een 24-jarige Iraakse Koerd. "Als de politie komt, vernielen ze alles wat we hebben door er met pepperspray op te spuiten." Hij is hier al een maand. "Ik wil naar Groot-Brittannië, want daar kan ik werken en kan ik misschien een verblijfsvergunning krijgen. Als ik hier blij, weet ik niet wat er mij te wachten staat. Maar als ze mij niet deporteren, kom ik in de hemel terecht." Wat wil hij doen in die hemel? "Studeren en werken."

"Groot-Brittannië is het beloofde land voor veel mensen hier", zegt Patrick Legein. "Die mythe wordt levendig gehouden onder de mensen zelf, maar vooral ook door de mensensmokkelaars. Dat je in Groot-Brittannië geen identiteitskaart hoeft te hebben, speelt ook een rol." Het hardhandige optreden van de Franse politie boezemt de migranten natuurlijk ook niet bepaald veel vertrouwen in. "Maar velen willen gewoon naar Engeland omdat ze niets anders kennen."